Фото смартфона Oppo опубліковано в соцмережі Twitter.
Багато виробників смартфонів в останні роки приділяють увагу питанню використання максимальної поверхні передньої панелі приладів в якості дисплея. Свого часу Apple задали моду на «моноброву», яку застосовували безліч фірм. Компанія Samsung, наприклад, запропонувала вирішення цього питання шляхом зміщення фронтальної камери у верхній кут дисплея і приділивши їй невелику «точку» на екрані. Однак з особливим ентузіазмом до питання підійшли в компанії Oppo – вони зробили висувну селф-камеру звільнивши максимальний простір екрану.
Один з користувачів Twitter розмістив знімки новинки. За його словами, фото йому надали інсайдери.
Ще однією особливістю гаджета буде сканер відбитку пальців, який розмістили на екрані. Однак така технологія не зовсім нова, раніше за Орро вбудовували такий сканер у свою модель R17 Pro.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»