У Норвегії при проведенні польових робіт на території графства Естфолл археологи виявили сім рідкісних золотих кулонів, які, ймовірно, були принесені в дар богам майже 1500 років тому.

Як повідомляє Science Norway, це перша подібна знахідка, зроблена на території Норвегії за останні 70 років. Археологи виявили сім золотих кулонів, відомих як брактеати. Подібні прикраси були широко поширені в середньовіччі, причому вони іноді виконували функції монет.

Власне кажучи, ці кулони і нагадували зовні монети. Як правило, вони мали круглу форму і вушко, за яке їх підвішували до ланцюжка. Одне сторона брактеата була гладкою, а другу прикрашали карбуванням.

Подібні кулони виготовляли з різного матеріалу, зазвичай, з дуже тонких металевих пластин. Знайдені брактеати виявилися золотими. На думку дослідників, вони були принесені в жертву богам, причому, судячи з усього, це був дуже важливий ритуальний акт, призначений тільки для представників найпривілейованих верств суспільства.

Уточнимо, що підвіски були виявлені в полі, недалеко від невеликого пагорба. Можливо, в давнину тут розташовувалося сакральне місце, спеціально обладнане для жертвоприношень.

Знайдені брактеати відносяться до так званого періоду міграції, коли народи активно переселялися по всій Європі. Попередній аналіз показав, що артефакти були створені в період між IV-VI століттями нашої ери.

«Немає жодних сумнівів у тому, що це були предмети, пов'язані з аристократичними громадами німецької еліти в Скандинавії», – пишуть дослідники.

Сам факт такого великого і цінного жертвопринесення вони пов'язують з кліматичними катастрофами. Відомо, що в 536-540 роках нашої ери відбулася ціла серія великих вивержень вулканів. Це призвело до утворення густих хмар з попелу, які безпосередньо вплинули на клімат.

У скандинавській літературі ця подія називається «довгаї суворова зима Фімбул». Стародавні письмові джерела розповідають про те, що в ті часи сонце не світило більше року, через що був неврожай і масовий голод.

«Ми не знаємо, чи були ці золоті брактеати принесені в жертву до або після 536 року, – пишуть археологи. –- Однак, схоже, протягом 500-х років люди все частіше і більше пропонували золото в якості підношення богам. У погані часи люди , можливо, відчували підвищену потребу в пошуках захисту згори. Оскільки богам треба було догоджати, відбувалася більша кількість золотих жертвоприношень».

ДОВІДКА «УК»

Майже 900 брактеат виявлено в Швеції, Данії, Норвегії, Німеччини, Англії. Тільки 160 з них знайшли в Норвегії.

Брактеати бувають різних типів, які класифікуються як A, B, C і D на основі їх декоративних мотивів. А-типи мають профіль з діафрагмою з рунічними символами по краю. B-типи мають від однієї до трьох людських фігур. C-брактеати мають велику голову коня з шерстю, іноді в поєднанні з іншими тваринами і символами. На D -брактеатах зображені стилізовані зооморфні фігури, які складно ідентифікувати.

Сім брактеат, виявлених археологами, відносяться до типів C і D, чотири – до першого і три – до другого.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»