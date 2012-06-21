Норвезькі вчені ламають голову над незвичайною могилою вікінгів. Вони виявили поховання на човні чоловіка з восьмого і жінки з дев'ятого століття у Віньєрі, приблизно в 500 кілометрах на північний захід від Осло.
Вчені вважають, що могилу з човнами використовували двічі з інтервалом майже 100 років, повідомляє археолог Раймонд Саваж з Норвезького науково-технічного університету (NTNU). Цікава річ: човен з жінкою знаходився в трохи більшій човновій могилі з раніше похованим чоловіком.
Човнові могили епохи вікінгів частіше зустрічалися на крайній півночі. Ця знахідка для істориків унікальна, вважає Соваж: «Це особлива могила, тому що археологи вперше побачили, що вікінги двічі використали ту ж саму могилу».
Протягом декількох поколінь після смерті чоловіка, його могилу знову розкопали, щоб поховати жінку в її найкращому одязі і прикрашену коштовностями в новому човні. У похованні чоловіка знайшли його щит і меч. А в могилі жінки археологи виявили поряд з іншими предметами голову корови.
Тепер вчені хочуть з'ясувати, чому вікінги пішли цим шляхом. «Це дуже складне запитання, на яке можна отримати кілька відповідей», – каже Соваж. Можливо чоловік і жінка були пов’язані родинними зв’язками. Чоловік – батько, а жінка – донька, але через різницю в часі точно стверджувати цю гіпотезу зарано.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»