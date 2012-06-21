Компанія Skoda представила подовжену модифікацію ліфтбека Octavia нового покоління під назвою Pro. Такий автомобіль розробили спеціально для китайського ринку.

Габаритна довжина Skoda Octavia Pro склала 4753 мм, що на 64 мм довша за європейську версії, а розмір колісної бази виріс на 44 мм – до 2730 міліметрів. Таким чином, вільний простір в зоні ніг задніх пасажирів тепер можна порівняти з флагманською моделлю Superb.

Технічною особливістю Skoda Octavia Pro стала задня підвіска, яка в Європі доступна тільки для найбільш дорогих версій моделі. У зовнішності новинки простежується схожість зі спортивною RS-версією, у якій варіант Pro запозичив бампери і колісні диски.

Салон радикальним змінам не піддався. Skoda Octavia Pro доступна з 12-дюймовим сенсорним дисплеєм інформаційно-розважального комплексу, а також опціональною віртуальною панеллю приладів діагоналлю 10,25 дюйма і проекційним дисплеєм.

У Китаї новинку запропонують з безальтернативним 1,4-літровим турбодвигуном потужністю 150 к.с., що працює в парі з семиступінчастим «роботом» з двома зчепленнями. Ціни на автомобіль поки не називають.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»