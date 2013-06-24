На Дніпропетровщині 18 патронатних родин. У них виховуються 27 хлопчиків та дівчаток. Переважна більшість – діти, які залишилися без батьківського піклування. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Патронатні родини на Дніпропетровщині почали з’являтися у 2016 році. Дітей влаштовують у тимчасові сім’ї. Хлопчики та дівчатка отримують необхідне піклування. На час, поки батьки вирішують життєві проблеми, виправляють свою поведінку, знаходяться на лікуванні або перебувають в окупації», – розповіла головний спеціаліст відділу Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Анна Козловська.

В одній з патронатних родин Кам’янського району нині мешкає троє юних вихованців. Найменшій Алінці всього 10 місяців. Немовля – з Дніпропетровщини.

Двом старшим хлопцям по 15 років. Вони – з окупованої території Донеччини.

Світлана Глушко каже, захотілось ще комусь дарувати свою турботу. Чоловік помер, власні діти виросли. Працювала за кордоном, як почався карантин – повернулася. Вирішила стати патронатною вихователькою. Пройшла навчання. Першими прихистила двох місцевих сестричок.

«Вони у мене жили декілька місяців. Нині мешкають у моєї сестри. Вона також патронатна вихователька», – сказала Світлана Глушко.

Жінка додала, що 15-річний Ростик до неї потрапив наприкінці травня, трохи пізніше його ровесник Данило. Майже два місяці тому – маленька Аліна.

«Хлопці вже дорослі. Вони сформовані особистості. До кожного потрібно знайти підхід, з кожним домовитися, кожного вислухати. Дуже хочеться їм допомогти, подарувати домашній затишок. Діти не винні, що в країні війна», – зазначила патронатна вихователька.

У Дані в окупації залишилася прийомна родина, у якій він прожив 8 років. Самого хлопця на більш безпечну територію вивезли волонтери.

«Світлана Петрівна взяла мене в свою сім’ю. Вдячний їй. Тут спокійно. Ми нагодовані, одягнуті, вчимося дистанційно у школі. Я розумію, що мені потрібно отримати середню освіту. Далі час покаже», – по дорослому розмірковує хлопець.

Він зізнається, жити на окупованій території було страшно. Найперше, через постійні обстріли. Попри все хлопець мріє повернутися додому. А ще стати психологом.

15-річний Ростик – з Донецької області. Його евакуювали на Дніпропетровщину з пораненням. Тут хлопець отримав медичну допомогу. Тут знайшов дім.

«Ще й знайому людину зустрів. Ми з Данею, виявляється, в одному таборі колись відпочивали. Й Алінка просто чудо. Бавимося з нею. Допомагаємо виховательці», – сказав Ростислав.

Аби стати патронатними вихователями, потрібно звернутися до Служби у справах дітей. Зареєструватися та пройти спеціальні курси. А ще можна подавати заявки до чат-боту «Дитина не сама».