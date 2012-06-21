Майже 82 вогнища високопатогенного пташиного грипу H5N8 виявлено в Республіці Корея. Про це повідомили в міністерстві продовольства, сільського та лісового господарства.

«Останній спалах небезпечного захворювання виявлено на птахофермі в місті Ансон столичної провінції Кьонгідо. Ветеринари досліджують ще одне передбачуване вогнище інфекції», – повідомляють іноземні ЗМІ.

Загалом з кінця листопада минулого року в країні знищено майже 25 мільйонів голів домашньої птиці (24,8 млн). Повідомляється, що за останній тиждень піднялися роздрібні ціни на курячі яйця. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зростання склало 38,8%. Куряче м'ясо за той же період подорожчало на 15,7%, а качине – на 35,4%, уточнили експерти.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»