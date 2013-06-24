У Покровській громаді Синельниківського району організували польову кухню. Двічі на тиждень готують гарячі обіди. Ними безкоштовно частують місцевих мешканців і переселенців.

«Переживаємо непрості часи. Ворог б’є по критичній інфраструктурі. Намагається залишити без тепла, світла, води. Але ми незламні. Вирішили забезпечити людей гарячими обідами. Смачними, поживними, приготованими з душею», – зазначила голова громади Світлана Спажева.

Посмакувати домашньою їжею запрошують до місцевого центру дозвілля. Двічі на тиждень – у вівторок та п’ятницю з 12:20 – до 14:00. Готують кухарі дитячого садочку.

На перший обід завітала майже сотня людей. Частували козацьким кулішем. А ще в меню був салат та компот.