У Польщі хочуть створити «винищувача танків» – платформу, яка буде оснащена протитанковими ракетами. Збройні сили Польщі готові розглянути до 12 варіантів машини, запропоновані виробником.
Нова машина отримала кодову назву Ottokar-Brzoza. Представники польської промисловості недавно вже показали її публіці. Повідомляється, що військовим потрібно було вибрати тип платформи і вид керованої протитанкової ракети. Причому ракети будуть іноземного виробництва: або Spike ER з Ізраїлю, або AGM-114R Hellfire II з США, або MBDA Brimstone 2 з Європи.
В якості платформи пропонують використовувати шасі BWP-1, яке є модифікацією радянської БМП-1. Цей варіант став би найдешевшим. Однак до тих пір, поки BWP-1 не будуть замінені у збройних силах Польщі новітньою бойовою машиною піхоти «Borsuk», про їх застосування впевнено говорити не можна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»