Двоє археологів-любителів на півночі Польщі за допомогою металошукачів виявили кілька рідкісних монет зі срібла епохи династії Каролінгів. Як і належить за законом, вони повідомили про знайдені артефакти владу. Подальші дослідження проводили вже професійні археологи з Острудського музею. Вперше на території Польщі було знайдено абсолютно неймовірний скарб з більш ніж сотні срібних монет, яким понад тисяча років. Всю інформацію про знахідку публікує Nauka w Polsce.

Всього археологам вдалося знайти сто вісімнадцять срібних монет, які карбували в різні періоди IX століття на території Західної Європи. Монети були викарбувані за указом представників династії Каролінгів. Імовірно динарії були виготовлені в роки правління двох правителів: Людовика Благочестивого – в першій половині сторіччя, і Карла Лисого – в третій чверті IX століття.

Скарб є унікальним не тільки за своїм розміром і віком: це перша подібна знахідка на території Східної Європи. Фахівці не мають єдиної думки про те, як ці монети виявилися у цій місцевості. Раніше на цих територіях знаходили західноєвропейські монети, але їх кількість не перевищувала декількох штук. Крім того, в IX столітті на східноєвропейських теренах у обігу були арабські монети.

Залишається поки неясним і те, хто саме міг закопати такий багатий скарб. Можливо, десь поблизу знаходилося середньовічне поселення, але виявити його історикам не вдалося. Є ймовірність, що скарб – справа рук вікінгів, які, прямуючи з награбованим із Західної Європи через порт Трусо, з якоїсь причини вирішили заховати свої скарби на півдорозі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»