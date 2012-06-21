Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На наступній сесії депутати Полтавської міської ради розглянуть проєкт рішення «Про визнання вуличних котів частиною екосистеми міста Полтави». Це рішення має забезпечити захист котам від жорстокого поводження, а також виконання програми поводження із безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності.
За словам ініціаторів схожі рішення прийняли і в деяких інших містах України. Хоча законодавство й забороняє жорстоко поводитися з котами, однак у Полтаві були конфлікти між тими, хто любить тварин, і хто їх ненавидить. Котоненависники хочуть їх отруїти й прибрати з дворів. Хоча коти є частиною екосистеми міста, вони полюють на гризунів у підвалах, чиє нашестя несе реальні загрози містянам.
Вони нагадали, що у Полтаві спеціальний підрозділ комунальників стерилізує не тільки безпритульних собак, а й котів, регулюючи тим самим їх чисельність.