Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У 2021 році в Полтаві розпочнуть капітально ремонтувати будівлю обласного кардіоваскуляторного (донедавна кардіодиспансер) центру, що знаходиться на вулиці Макаренка. Державна адміністрація Полтавщини вже замовила за певну суму коштів відповідний проєкт. Будівлю збираються утеплити, перепланувати, замінити в ній комунальні мережі та системи вентиляції й освітлення. Будуть там і гарно обладнані та забезпечені усім необхідним кімнати для підготовки лікарів, тимчасового перебування родичів хворих. Облаштують також медичну бібліотеку й метрологічний кабінет.

На оновлення й часткову модернізацію об’єкту запланували використати майже 50 мільйонів гривень.

У новому корпусі кардіодиспансеру умови цілком комфортні для роботи медиків і перебування там пацієнтів. Там тепло і є вода. Крім того, установа незабаром поповниться новими сучасними пристроями для ефективного лікування хворих, зокрема ангіографом і комп’ютерним томографом. Там вже працює відділення функціональної діагностики, здійснюється амбулаторний прийом пацієнтів.