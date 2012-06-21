Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На базі обласної медичної установи, що спеціалізується на профілактиці та боротьбі з ВІЛ/СНІДом у Полтаві за кошти обласного бюджету відкрили ще одну лабораторію, для проведення ПЛР-тестів. Нова лабораторія, а точніше блок полімеразно-ланцюгової реакції діагностики на COVID-19 може робити приблизно тисячу ПЛР-тестів щодоби. А вже в найближчому майбутньому її потужність збільшать іще до 1600 тестів за добу.

Досягти цього вдасться за допомогою спеціального обладнання, на придбання якого з обласної скарбниці додатково виділили майже 11 мільйонів гривень. Відповідно у рази скоротиться й термін отримання результатів досліджень. Хворих пацієнтів можна буде вчасно розпочати лікувати.

Полтавську обласну централізовану клініко-діагностичну лабораторію профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом обрали базою для розміщення ПЛР-лабораторії не випадково. Там працюють кваліфіковані лікарі, здатні освоїти нове медичне обладнання. А дехто з них уже навіть мав із ним справу.