Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Полтаві з березня цього року реалізують проєкт «Полтава велосипедна», згідно з яким у місті заплановано розбудувати відповідну інфраструктуру.

Велоактивісти за підтримки міської ради вже розробили концепцію її розвитку, визначилися де проляжуть велодоріжки, велосмуги, будуть нанесені розмітки, встановлено велопокажчики та велосвітлофори. Загальна протяжність велосипедних маршрутів Полтавою та її околицями, разом з другорядними маршрутами, становитиме понад 133 кілометри. При розробці методики скористалися досвідом німців, які давно надають перевагу цьому екологічному виду транспорту.

Попри похолодання, реалізація проєкту в місті не припиняється. Цими днями , наприклад, там приступили до демонтажу кількох сітілайтів на вулиці Соборності, тому що вони розміщені на ділянках, де запроектована велодоріжка. Ще один такий об’єкт демонтують і на вулиці Сінна. Далі — за планом.

Перші велодоріжки на вулиці Соборності у Полтаві зявилися в цьому році — під час ремонту тротуару на ділянці від Корпусного саду до Сінної.