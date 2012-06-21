1 квітня на розі вулиць Олександра Пушкіна та Миколи Гоголя в Полтаві встановлять двометрові скульптури цих літературних класиків. Подія має відбутися в межах святкування 210-річчя з дня народження Миколи Гоголя. Бронзовий Микола Васильович триматиме філіжанку кави, а його літературний побратим — «Енеїду» Івана Котляревського. Ці скульптури доповнять новий туристичний проект «М. Гоголь — О. Пушкін — І. Котляревський». Бронзові фігури літературних постатей виготовив львівський скульптор Володимир Цісарик.
Це вже друга туристська принада в Полтаві після міні-скульптури Енея біля ЦУМу. Крім того, в межах нового маршруту туристи зможуть скуштувати страви, описані в «Енеїді».
— Один з готелів розробив унікальний проект — презентацію українських страв з «Енеїди». Турист, ідучи з музею-садиби Івана Котляревського, зможе зайти до закладу і скуштувати ці страви. А запрошуватиме відвідувачів у заклад харчування Микола Гоголь із чашкою кави. Дуже приємно, що бізнес долучається до таких туристичних проектів, — розповіла директор департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації Валентина Вождаєнко.
За її словами, в цьому закладі харчування стартує ще одна ініціатива. Кожен охочий зможе відправити листівку з краєвидами Полтави зі спеціальним штемпелем до будь-якого міста чи в будь-яку країну. Для цього в закладі встановлять спеціальну поштову скриньку.