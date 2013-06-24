На одній з римських вілл Помпеїв археологи розкопали залишки кімнати для рабів. За словами науковців, ця рідкісна знахідка стародавнього міста лежала в попелі від часів виверження Везувію, що трапилося 79 року нашої ери. Вона в чудовому стані. На початку цього року на цьому місці було виявлено неушкоджену церемоніальну колісницю. Археологи вважають, що у знайденій кімнаті, ймовірно, жили раби, яким було доручено утримувати колісницю.

У кімнаті площею 16 квадратних метрів знайшли три дерев’яні ліжка, керамічні глечики і горщик. Два ліжка завдовжки близько 1,7 метра, одне — лише 1,4 метра. У кімнаті було маленьке вікно. У кутках стояли амфори й дерев’яна скриня, в якій були металеві предмети й залишки тканини, що, як вважають науковці, могли бути частинами упряжі для коней.

Фахівці називають цю знахідку унікальною, оскільки вона дає уявлення про повсякденне життя рабів. «Це дані про повсякдення людей, які дуже рідко трапляються в історичних джерелах, бо їх писали зазвичай представники еліти», — сказав генеральний директор археологічного парку Помпеїв Габріель Зухтрігель. Він наголосив, що унікальне свідчення про те, як «жили найслабші у стародавньому суспільстві, безумовно, — одне з найзахопливіших відкриттів у моєму житті як археолога».

Міністр культури Італії Даріо Франческоні заявив, що це нове важливе відкриття дає цінну інформацію про життя стародавніх помпейців, особливо того класу суспільства, про який досі мало відомо. На сьогодні Помпеї — одна з найпопулярніших туристських пам’яток Італії, де археологи роблять сенсаційні знахідки.