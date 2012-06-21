Принаймні 43 мігранти вважаються зниклими безвісти після того, як човен, яким вони намагалися дістатися до Європи, перекинувся біля узбережжя Тунісу. Про це повідомило представництво Червоного Півмісяця в цій країні.

Плавзасіб, на борту якого перебувало 127 нелегалів, затонув поблизу міста Зарзіс на південному сході Тунісу. 84 особи було врятовано береговою охороною, 43 людини знайти не вдалося. Серед врятованих — 46 громадян Судану, 16 — Еритреї, 12 — Бангладеш та п’ять — Єгипту. Їхній вік становить від трьох до 40 років. Усіх, кого вдалося врятувати, переправили до порту Зарзіс, а звідти — до центрів притулку для незаконних мігрантів. За даними берегової охорони Тунісу, човен із мігрантами вирушив до Європи з північно-західного лівійського портового міста Зувара на початку минулого тижня.

Більшість мігрантів, які шукають ліпшої долі в Європі, вирушають у небезпечну мандрівку морем з Лівії або Тунісу. Шукачі притулку рятуються від війни, авторитарних режимів і тероризму, який панує в деяких регіонах Африки. Чимало мігрантів залишають свої країни через економічну скруту. Ці люди часто подорожують на непридатних для тривалих морських мандрівок дерев’яних або гумових човнах. Деякі платять контрабандистам гроші, щоб ті допомогли їм потрапити в Європу. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), цього року на шляху до Європи загинуло понад 550 осіб.