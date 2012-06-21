Анонсований у березні минулого року розробником Carbon Mobile телефонний апарат з вуглецевого волокна нарешті з'явиться в продажу. Рекомендована ціна на нього складе вісімсот євро. Смартфон мав побачити світ ще в червні минулого року, але всесвітній локдаун завадив розробникам гідно представити своє дітище широкому загалу.



Розробники заявляють, що вага нового апарату під пафосною назвою Carbon 1 Mark II складе всього 125 грам, що більш ніж на 50 грам менше, ніж середньостатистичний смартфон. У вуглеволоконного смартфону буде AMOLED-дисплей у 6 дюймів, а працювати він буде під Android 10. Причому апдейт до 11 версії прогнозують у найближчому майбутньому.



У смартфоні буде 256 гігабайт пам'яті, 8 гігабайт оперативної пам'яті. Carbon 1 Mark II має в активі камеру на 16 мегапікселів на тильній панелі, і селф-сенсор з дозволом 20 мегапікселів на фронтальній стороні. При цьому ємність акумулятора складе всього 3000 мА * ч. Сканер пальців в ньому передбачений бічний, а передня панель буде знаходитися під захистом Gorilla Glass 7.



Незважаючи на безліч переваг матеріалу, з якого виготовлений смартфон, є один нюанс – вуглеволокно має властивість блокувати радіохвилі. Фахівці Carbon Mobile витратили багато років, щоб вирішити цю проблему і заявляють, що успішно з нею впоралися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»