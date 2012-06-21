Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

На студії Pinewood Studios недалеко від Лондона тривають зйомки п'ятої серії про шукача древніх артефактів Індіану Джонса.

Акторська команда постійно поповнюється відомими акторами.До зйомок п'ятої частини пригодницької кіносаги приєднався і популярний іспанський актор Антоніо Бандерас. У якій саме ролі Бандерас з'явиться в картині, поки тримається в таємниці. Деталі сюжету фільму також не розголошуть, повідомляє Deadline.

Зйомки п'ятої частини кіносаги розпочалися в червні 2021 року. Навіть те, що виконавець головної ролі Харрісон Форд був травмований, як повідомляло видання 23 червня, не зупинило процес роботи над фільмом. Кінематографісти зосередилися на сценах, де він не задіяний, щоб дотримуватися графіка виробництва. Пізніше в графік будуть внесені коригувальні зміни, в залежності від того, коли знаменитий артист знову зможе зніматися.

Крім Бандераса і Форда, для участі у фільмі запрошені Фібі Уоллер-Брідж і датський актор Мадс Міккельсен. Режисером стрічки виступає Джеймс Менголд, постановник блокбастерів «Форд проти Феррарі» і «Логан». Вихід нової серії «Індіани Джонса» в прокат запланований на 29 липня 2022 року.

Актор Антоніо Бандерас відомий своїми ролями у фільмах Роберта Родрігеса, Педро Альмодовара, він грав в таких фільмах як "Діти шпигунів", "Відчайдушний", "Жінки на межі нервового зриву". У списку його фільмів присутній навіть екранізація відеогри Uncharted.