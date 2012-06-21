У річці Ніагара штату Нью-Йорк зловили гігантську золоту рибку, її розміри сягають 35 сантиметрів.
Як повідомляє UPI, поява тут золотої рибки надзвичайно занепокоїла місцевих зоозахисників – по ідеї, такі риби там не водяться, тобто її хтось просто викинув, вилив у воду. Вони пояснюють: «Золота рибка може виживати круглий рік у річці чи водоймі і може зруйнувати середовище проживання місцевих риб», – йдеться в повідомленні. «За оцінками вчених, у Великих озерах живуть десятки мільйонів золотих рибок».
«Якщо ви не можете тримати рибку вдома, будь ласка, поверніть її в магазин замість того, щоб викидати в річку», – йдеться в повідомленні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»