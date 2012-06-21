Після багатьох років критики в Римі заборонили рух кінних екіпажів botticelle вулицями столиці Італії. Здається, правозахисники повинні святкувати перемогу, але це неправда. Заборона діє лише на вулицях міста, туристи можуть продовжувати кататися в парках і на історичних віллах, повідомляє ВВС.

«Кінні екіпажі більше не зможуть пересуватися по вулицях, поруч з транспортом ... лише всередині історичних парків», – заявила мер Риму Вірджинія Раґґі (Virginia Raggi).

«Ви більше ніколи не побачите втомлених коней на вулицях міста у найспекотніші години літніх місяців, тому що ми суворо заборонили це», – написала Раґґі на своїй сторінці у Facebook.

Але організації з питань захисту тварин розкритикували дозвіл їздити туристам у парках, вважаючи, що замучених тварин просто приховали від очей римлян.

Рінальдо Сідолі, представник групи з охорони навколишнього середовища та захисту тварин Alleanza Popolare Ecologista, заявив, що цих заходів явно недостатньо. «У 2016 році Раґґі гарантувала вивезення кінних екіпажів. А тепер коней відправили у парки для продовження їх експлуатації», - написав він у Facebook.

Анджело Сед, голова Асоціації кінних екіпажів, заявив, що це буде серйозним ударом для бізнесу, який вже похитнувся у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Кінні екіпажів, відомі як вottleicelle, є популярним і прибутковим бізнесом. Деякі туроператори беруть із них за поїздку столицею Італії понад 100 євро з людини.

Мерія Риму пропонує кучерам безкоштовно вивчиться на водія таксі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»