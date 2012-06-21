Олександр ВЕРТІЛЬ
«Урядовий кур’єр»

У місті Ромни на Сумщині розпочало роботу нове підприємство – філія «Заводу Кобзаренка», що спеціалізується на виготовленні тракторних причепів і є виробником номер один цього виду промислової продукції в Україні.

За повідомленням прес-служби компанії, нове виробництво – це три цехи із виготовлення кузовів для тракторних причепів на 100 робочих місць. Таким чином городяни одержують додаткові можливості для працевлаштування, а місто і регіон зміцнюють свої промислові позиції.

Зараз основне виробництво заводу розташоване у смт. Липова Долина Сумської області, підприємство експортує свою продукцію до 30 країн світу.

На промисловому ринку – з 1993 року, коли було засноване як українсько-німецьке товариство «Флігель» з виробництва тачок і візків для присадибного господарства.

З 2008-го року перейменоване на «Завод Кобзаренка». 