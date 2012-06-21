У пустелі Сахара науковці виявили уламок метеорита, що впав. Вчені впевнені, що це унікальний фрагмент найдавнішої планети, яка утворилася ще до появи Землі.



Кам'яний метеорит впав у пустелю Сахара ще в травні минулого року. Кілька його уламків було знайдено в південно-західній частині Алжиру. Однак до докладного вивчення зразків фахівці приступили тільки зараз.



Французькі вчені провели аналіз радіоактивного розпаду ізотопів метеорита і визначили, що він є фрагментом іншої планети. Вона з'явилася приблизно 4,566 мільярда років тому і, ймовірно, зараз вже зникла. А метеорит відколовся в результаті її зіткнення з іншим великим космічним тілом, після чого осколки розлетілися в різні боки.



Однак фахівцям поки не вдалося визначити, якій саме протопланеті належить виявлений фрагмент. Відомо лише, що це найдавніша вулканічна порода, яка відома науці на сьогоднішній день.



Експерти планують продовжити вивчення метеорита. Він може стати важливим свідченням того, що в ранній Сонячній системі існувала ще одна планета, сформована з пилу. Вона зруйнувалася при зіткненні з іншою протопланетою, і була поглинена більш великим космічним тілом, наприклад, Землею, Венерою, Марсом чи Меркурієм.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

