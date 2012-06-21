Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Незабаром у селі В’язове, що в Конотопському районі на Сумщині, з’явиться якісно нова об’ємно-просторова композиція «Шлях митця», яка уособлюватиме життєвий і творчий шлях видатного земляка народного художника Шевченківського лауреата Миколу Стороженка (1928 – 2015).

Скульптура буде круговою, висотою 3,5 метра, міститиме фрагменти картин і фресок майстра пензля, а водночас фігуру митця і стане частиною Меморіального комплексу, відкритого в селі позаторік з нагоди 90-річчя від дня його народження. Ініціатива належить відомому майстрові скульптури Богдану Мазуру, її підтримала консультативна рада з питань охорони культурної спадщини та обласна містобудівна рада.

За словами Володимира Бикова, який очолює Департамент містобудування та архітектури Сумської ОДА, подібні починання особливо цінні, адже далеко не кожен сільський населений пункт має таких славетних земляків.

Майбутній витвір матиме свою метафору і смислове наповнення. Сходи символізуватимуть сходження до вершин професійної майстерності і вестимуть до піднебесся, підкреслюючи вічність мистецтва.