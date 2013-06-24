Більшість з них приїхали з Луганської та Донецької областей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Раді вітати у наших навчальних закладах вчителів з інших регіонів. Нам потрібні їхні професіоналізм та досвід. Це гарна допомога для колег з нашої області», – сказав директор департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Полторацький.

Пані Олена переїхала до Кам’янського з Луганської області. Зараз вона викладає англійську мову в одній з гімназій міста.

«Я дуже вдячна, що знову можу працювати з дітьми. Я люблю англійську мову і постійно намагаюсь вивчати щось нове, аби мої учні отримували гідні знання», – поділилась вчителька Олена.

У школах Дніпропетровщини нині навчаються понад 12 тисяч дітей-переселенців.