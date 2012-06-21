Впродовж останніх чотирьох років, звідколи діє Програма енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми, освітяни міста досягли доволі зримих результатів. Зокрема, лише протягом минулого року порівняно з попереднім вдалося скоротити використання теплової та електричної енергії відповідно на 13 і 7 відсотків, а природного газу – 10. Про це повідомила директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій міської ради Світлана Липова, наголосивши, що торік загалом на виконання Програми спрямовано майже 14 мільйонів гривень.
У переважній більшості закладів освіти виконано значний обсяг енергоефективних заходів – заміна віконних блоків, ламп розжарювання на світлодіодні, утеплення покрівель тощо. У перспективі – залучення грантових коштів та встановлення індивідуальних теплових котлів, що дозволить зекономити бюджетні ресурси, спрямувавши їх на інші важливі потреби освіти і міста.