Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З утворенням на Сумщині Тростянецької ОТГ та переходом місцевих шкіл до комунальної власності громади ремонти і закупівлі тих чи інших матеріалів і предметів на потреби освітніх закладів почали здійснюватися виключно за кошти місцевого бюджету.
Упродовж першого півріччя нинішнього року загалом освоєно понад 2,4 мільйона гривень.
Зокрема, за бюджетні гроші закуплено 2 акустичні системи, 3 швейні машинки, 4 пилососи, косарку, жалюзі, килими, лампи для проектора, магнітно-маркерні дошки.
Активно ремонтувалися їдальні, мережі водопостачання, комп’ютерні та класи для першокласників.
Не залишилися поза господарською увагою дитячі садочки «Калинка», «Казка», «Ромашка», де оновили вікна, двері, ганки, утеплили стіни тощо.
Такий підхід задовольняє насамперед батьків, яким тепер не доводиться здавати гроші на ті чи ті потреби.