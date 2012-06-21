Доволі несподіваний, однак ефективний спосіб поповнення фінансових ресурсів для рідного навчального закладу обрали у Шосткинській гімназії на Сумщині. Нещодавно тут у підвальному приміщенні встановили два контейнери, в яких почали розводити… хробаків. Як розповідає заступник директора гімназії з виховної роботи Тетяна Василенко, це ініціатива самих учнів, які під час недавнього екологічного навчання виграли грант від одного з фармацевтичних підприємств міста. А дирекція закладу координує цю корисну і потрібну з багатьох точок зору роботу. Спершу в підвальному приміщенні зробили ремонт — пофарбували стіни, облаштували окрему нішу, в якій установили два контейнери-компостери з кількома тисячами хробаків, закуплених в одному з регіонів України. Вони вже взялися за роботу — з часом приготують біогумус, який високо цінують в аграрному виробництві. На це добриво навіть знаходяться потенційні покупці, хоч у гімназії спершу планують забезпечити ним свою територію і насамперед клумби, де щороку висаджують різноманітні квіти. За словами учнів гімназії, вони разом із друзями активно вивчають особливості вирощування і догляду за хробаками, зокрема дотриманням температурного режиму та вологості, раціону годівлі тощо. «Меню» має особливості: годувати підвальних мешканців можна опалим листям, рештками овочів, але не м’ясними відходами, про що учні добре знають. Тож під час перерви постійно навідуються до підвалу, щоб вчасно давати їжу. З огляду на особливу плодючість хробаків — за рік один з них може привести потомство кілька сотень, учні-активісти розраховують найближчим часом розширити виробництво, корисне і з фінансового, і з пізнавального погляду. Як наголошують юні шанувальники природи, важливо після себе залишити добру пам’ять у гімназії — щоб навколишні клумби пломеніли яскравими красивими квітами. Звісно, що й одержані кошти не будуть зайвими для навчального закладу, який дає їм путівку в доросле життя.
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