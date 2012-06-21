На Великому Ляховському острові мисливці знайшли залишки печерного ведмедя – цілу ведмежу тушу з муміфікованими м'якими тканинами, в якій усі внутрішні органи залишилися на своїх місцях. Досі рештки дорослих печерних ведмедів знаходили у тій чи іншій мірі фрагментованими. За словами співробітників Північно-Східного федерального університету, значення знахідки важко переоцінити; є надія, що можна буде проаналізувати ведмежу ДНК. Дорослого ведмедя доповнює ведмежа, що теж добре збереглося, чиї рештки знайшли в Якутії.
Печерні ведмеді вимерли майже 20-25 тисяч років тому, як стверджують деякі фахівці, не без допомоги людини. При досить великих розмірах – більшість печерних ведмедів важили майже 500 кг, хоча деякі досягали і 1500 кг – це були переважно травоїдні звірі, які їли м'ясо тільки тоді, коли вони випадково знаходили тушу полеглої тварини. У Сибіру ведмеді жили між 39,5 і 22 тисячі років тому. Дорослий ведмідь з Великого Ляховського і ведмежа з Якутії, швидше за все, потрапляють у цей проміжок, хоча точний вік знахідок належить ще визначити.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»