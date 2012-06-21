На північному сході Сирії міжнародна група американських і канадських археологів протягом декількох десятиліть вивчала древній курган. «Білий пам'ятник», як його назвали вчені, вважається одним із найдавніших у світі меморіалів, де поховані воїни. Детально про дослідження археологів пише журнал Antiquity.

Вчені прийшли до єдиної думки, що пам'ятнику понад 4000 років. У кургані знайдено поховання юнаків і дорослих чоловіків зі зброєю, обладунками та іншої військовою атрибутикою. Висота кургану до початку розкопок становила 22 метри. У ході дослідження фахівці з'ясували, що будували її в три етапи.

За зовнішнім виглядом курган дуже схожий на знамениту піраміду Джосера, тільки замість каменів він побудований з щебеню і землі. На кожному«щаблі» кургану поховано по 30 чоловік. Поруч з рештками було знайдено їх зброю, заряди для пращі, шкури тварин.

Фахівці схильні вважати, що цей меморіал не просто братська могила, оскільки багато особливостей вказують на те, що тіла були поховані через довгий час після загибелі. Швидше за все, меморіал був створений навмисно, ймовірно, з метою віддати данину мужності воїнів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»