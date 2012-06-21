Штучний інтелект почне позначати образливі коментарі, що розміщуються в спільнотах в соціальній мережі Facebook. Передбачається, що завдяки цій програмі можна буде спростити роботу адміністраторів груп, повідомляє CNN.

В результаті користувачі, які відповідають за модерацію сторінок, отримуватимуть повідомлення про можливий конфлікт серед передплатників.

Записи з неприйнятною лексикою в групах отримають плашки «moderation alert» ( «оповіщення модератора»).

З новим способом маркування та оповіщення стане можливим своєчасно приймати необхідні дії для локалізації конфлікту в мережі. Однак нові обмеження не можна буде застосувати до таких тем, як вакцинація, політика, а також культурні відмінності.

Програмний інструмент, як вважають в Facebook, стане в нагоді 70 мільйонам користувачів, керуючим сторінками.

Після того, як адміністратор дізнається про конфлікт, він зможе уповільнити дискусію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»