Відтепер, аби відчути і побачити бодай частинку недалекого минулого, не потрібно поспішати до кінотеатру чи бібліотеки. Досить завітати до Спадщанського лісу поблизу міста Путивль на Сумщині, де щойно відкрили перший в Україні музей просто неба «Парк радянського періоду».
Тут представлено скульптури керівників і політичних діячів колишнього СРСР, пропагандистську монументальна скульптуру, яку використовувала в масштабній ідеологічній роботі КПРС.
До музею експонати потрапили різними шляхами: більшу частину передали під час декомунізації упродовж кількох останніх років, а деякі подарували колекціонери. До слова, більшість робіт довелося реставрувати чи відновлювати, оскільки перебували вони у жалюгідному стані. Нині для огляду виставлено 46 скульптур, але чимало ще чекають свого часу в запасниках.