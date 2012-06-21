Фахівці Технологічного інституту Джорджії (США) представили робота SlothBot, що працює від сонячних батарей. За словами автора розробки Магнуса Егерштедта, автоматика робота заснована на максимальній економії. Це дозволить SlothBot проводити дослідження природи в умовах автономності.
Велику частину часу «ледачий» робот буде проводити на гілці дерева, а його рух обумовлюватиметься дослідницькою необхідністю. Так, робот буде підніматися на крони дерев для отримання проб повітря.
Для виробництва деталей SlothBot, розробники використовували 3D-друк, що дозволило створити складні структури. Ці елементи забезпечать роботу рухливість в умовах великої кількості рослинності. Варто відзначити, що розробку фінансувало управління Військово-морських досліджень США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»