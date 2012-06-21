Американська компанія Aptera планує до кінця нинішнього року розпочати серійне виробництво триколісного електрокара під назвою Paradigm. Як повідомляє Robb Report, стартап з Сан-Дієго вже зібрав понад 7 тисяч попередніх замовлень на новинку. На них Aptera змогла заробити вже 250 тисяч доларів.

Також компанія змогла отримати чотири мільйони приватних інвестицій. Роботи над двомісним електрокаром з трьома колесами компанія розпочала з 2007 року. Спочатку в планах американців була розробка гібридного автомобіля з композитних матеріалів.

Очікується, що Paradigm матиме дві модифікації. Запас ходу топового електрокара становитиме 1600 км. Домогтися таких показників інженери планують за допомогою 100-кіловатного акумулятора і вбудованих сонячних батарей. Новинка отримає футуристичний дизайн в стилі однойменного концепту, який представили в кінці минулого року.

На амбітний проєкт Aptera вже звернув увагу відомий американський інженер Сенді Манро. За його словами, він готовий надати всю необхідну допомогу цьому проєкту.

«Галузь потребує творчих розробок, щоб рухатися вперед. Я щасливий надати допомогу Aptera під час їх переходу до серійного виробництва», – сказав Манро.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»