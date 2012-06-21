Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американська компанія Bell запропонувала ідею про підзарядку електричних літальних апаратів безпосередньо в повітрі. Фахівці компанії вважають, що це найкраще рішення, оскільки електричні літаки погано пристосовані для зарядки на аеродромах.

Bell подала патентну заявку на цю технологію ще в минулому році, але про неї стало відомо лише нещодавно.

Як повідомляє джерело, компанія запропонувала заряджати електролітаки в повітрі. Реалізувати це можна за допомогою «літаючої» зарядної станції, яка складатиметься з акумуляторних батарей, кабелю, для під'єднання до літального апарату, і системи контролю під'єднання і від'єднання станції. Доставляти станцію зможуть як безпілотники, так і пілотовані апарати.

Відзначається, що у електричних літаків заряду вистачає на 100 кілометрів польоту. Оскільки в майбутньому багато компаній планують переходити на наземний і повітряний електротранспорт, інноваційний зарядний пристрій стане своєчасним рішенням цієї проблеми.