Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нова контактна скульптура з’явилася цими днями на подвір’ї Сумської класичної гімназії, що по вулиці Троїцькій.
Це – металеве «Дерево знань», що символізує прагнення вихованців закладу одержувати різнобічну та грунтовну освіту, чим завжди славився заклад із майже 150-річною історією. За цей час він дав путівку у життя тисячам вихованців, серед яких митці зі світовими іменами художник і поет Давид Бурлюк, шевченкознавець Павло Зайцев, захисники України Роман Атаманюк та Олександр Горностаєв, які загинули на сході під час проведення АТО, інші видатні особистості.
Металеву композицію «живлять» книги-корені, що додає їй не тільки шарму, а й смислового наповнення.