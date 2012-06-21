Цими днями Сумська міська рада прийняла рішення про створення у місті технопарку. Він розташується на площі 24 гектари поблизу заводу «Центролит».
Ті, хто братимуть практичну участь у формуванні парку, матимуть низку пільг та бонусів, які стимулюватимуть розвиток того чи того виду бізнесової діяльності. Зокрема, в митному оподаткуванні, платі за землю тощо.
Але для того, щоб задум став реальністю, ще потрібні згода депутатів міської ради та Міністерства економічного розвитку, які незабаром розглядатимуть відповідну концепцію і, схоже, підтримають ініціативу.