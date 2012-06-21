Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Нещодавно в Сумах після капітального ремонту гостинно розчинив двері молодіжний центр «Романтика», в якому передбачена також обрядова зала для реєстрації шлюбних пар.

Кілька днів тому з дотриманням усіх карантинних вимог тут провели першу таку церемонію, благословивши на щасливе сімейне життя подружжя сумчан.

Окрім рідних, близьких та друзів, молоду сумську сім’ю прийшли привітати представники обласної та міської влади, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Ставши на весільний рушник, молодята ствердили підписами згоду стати однією сім’єю, з чим їх тепло і щиро привітали присутні.

Передбачається, що шлюбні церемонії у «Романтиці» реєструватимуть двічі на тиждень — по п’ятницях і суботах. Як варіант — запровадження проєкту «Шлюб за добу» — для цього на другому поверсі передбачена велика зала.

Аби запобігти можливим вірусним ускладненням, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, постійно проводиться кварцування та дезінфекція приміщення.