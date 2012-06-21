Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах розпочали готуватися до фестивально-туристичного форуму «Роль малого та середнього бізнесу в розвитку фестивального туризму на Сумщині», в якому візьмуть участь бізнес-партнери з різних регіонів України.
За задумом організаторів, він має на меті сформувати бачення ефективної бізнес-моделі фестивалю як такого, створити платформу для обміну досвідом з означеного питання, ознайомити з можливостями використання цифрового маркетингу тощо.
До участі запрошено представників малого та середнього бізнесу, які організовують фестивалі, майстри народних ремесел, власники зелених садиб та інші учасники фестивально-туристичної сфери.
Форум пройде за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи EU4Business ЄС.