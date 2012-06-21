Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За кошти міського бюджету для Сумської центральної міської клінічної лікарні придбали сучасне лазерне обладнання, за допомогою якого при лікуванні пацієнтів лікарі мають змогу застосовувати опромінення крові.
Новітній спосіб відкриває широкі перспективи перед сумською медициною, зокрема, у хірургії, неврології, урології та низці інших сегментів сучасної лікувальної справи. Адже об’єктом впливу стають кров’яні клітини, що «відповідають» за багаточисленні ті чи інші процеси, в тому числі живлення органів пацієнта киснем, імунний захист тощо.
Перші практичні результати використання лазерної техніки вселяють надію, що лікувальний ефект у сумській лікарні буде значно вищим.