Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Одне із сумських підприємств, що спеціалізується на переробці молока та виготовленні сирів, сметани, вершків та іншої молочної продукції, взялося за виробництво йогурту з бурякових цукатів — подібного продукту поки що немає на вітчизняному ринку.
Рецептуру розроблено за участі фахівців Сумського національного аграрного університету, який, до речі, береться за постачання цукатів.
Новий продукт можна вважати українським, адже переважна більшість інгредієнтів, за винятком закваски, вітчизняного походження.
Буряковий йогурт має не тільки оригінальний смак, а й цілющі властивості, що відкриває перед новинкою широкі перспективи як на внутрішньому ринку харчової продукції, так і на європейському.