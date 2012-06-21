13 сумчан-героїв, які брали участь у бойових діях на Сході України, «завітали» на фотовиставку

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Сумах у межах проєкту «Герої серед нас» відкрилася фотовиставка, на якій представлені роботи 13-ти майстрів фотооб’єктиву, а саме — портрети 13-ти учасників антитерористичної операції на Сході України. Причому, кожен герой зафіксований у двох іпостасях — у військовому та мирному житті.

Як розповів ініціатор виставки волонтер Андрій Букін, за зразок узяли подібні проєктив Ізраїлі та США. Однак там усі роботи виконував один фотомайстер, а на Сумщині вирішили залучити їх стільки ж, скільки й самих героїв.

Це додало експозиції виразності, свіжості та ексклюзивності, адже творчі почерки фотомайстрів різні, індивідуальні. Кожен працював стільки, скільки вважав за необхідне: інколи потрібний кадр «ловили» довше місяця.

Загалом виставку готували майже рік, і її героями стали представники різних професій — виробничник, медик, чиновник, офіціант та інші.

На відкриття виставки завітали насамперед її герої, їхні рідні, близькі, друзі, знайомі, автори світлин, представники громадськості.

За словами фотомайстрів Сергія Чепульського та Дмитра Зубченка, які представили портрети учасників бойових дій Івана Шаповала і Сергія Свинаренка, доводилося працювати по кілька годин поспіль і не один раз: брали до уваги погодні умови, час доби і навіть настрій.

Передбачається, що виставка у Конгрес-центрі Сум ДУ працюватиме до середини грудня, а затим її організатори планують представити в різних куточках Сумщини та України.