Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумські правоохоронці припинили діяльність підпільного казино, яке троє підприємливих сумчан облаштували в одному з кафе на околиці обласного центру.
Його роботу організували за всіма правилами конспірації: допускали лише перевірених гравців, дотримувалися графіка зустрічей – двічі на тиждень, вели нелегальну документацію тощо.
Тож поява представників поліції та прокуратури у супроводі спецпідрозділу КОРД у розпал ставок стала несподіванкою для тих, хто вчергове пробували фінансового щастя.
Як повідомив заступник начальника ГУНП в Сумській області Валерій Строкач, у ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено два столи для гри у покер, боргові розписки, документацію тощо. Оскільки така діяльність підпадає під дію відповідних статей ККУ, то особам, які організували підпільне казино, буде оголошено підозру про вчинення правопорушення.