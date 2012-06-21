Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями Міністерство освіти і науки затвердило наказ про надання ліцензії Сумському національному аграрному університету на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю «Туризм».
Набір здійснюватиметься вже цього навчального року.
Абітурієнти складатимуть ЗНО з обов’язковаих предметів «українська мова та література», «історія України», а також вибіркових «біологія» або «географія».
Сьогоднішній ринок праці гостро потребує саме таких спеціалістів. Туристичним компаніям бракує до 50 % працівників середньої ланки і 80-90 – вищого менеджменту.
Тож студенти, які виберуть туристичну спеціалізацію, матимуть тверду гарантію стосовно свого майбутнього працевлаштування.