До українських діток і дорослих уже незабаром завітає Великий дарувальник. Святий Миколай підготував чимало сувенірів, подарунків, розмаїтих атракціонів, забав. Оселився він у середмісті обласного центру на території зимового містечка на весь час новорічно-різдвяних святкувань аж до 26 січня. Умостився зручно у велике крісло, на якому, щоправда, люб’язно запрошує фотографуватися дітвору. Подбав, аби впродовж його перебування в місті організовували розмаїті майстер-класи. Разом з умільцями пропонує навчитися пекти й декорувати святкову випічку, виготовляти сніжинки, сніговики, капелюшки. Відбудуться навіть майстер-класи зі створення мультфільмів і написання казок. Смачні заходи також запрограмував, передусім фестивалі коктейлів, олів’є, «Тернопільські пампухи», «Від варениці до вареника», «Студентська кухня», дегустації натурального чаю, куті.
Тернопільці й гості міста зможуть побувати на Сімейному дні, Дні народження кросворда, на модному Ice Fashion Day», відзначити разом зі святим Миколаєм Всесвітні дні миру, дякую, ескімо. Безперечно, не забуде про головне своє призначення — дарувати подарунки, тож проведе акції «Щедрий дарунок», «Подарунки для всіх». Але щоб їх отримати, певна річ, треба написати листа Миколаєві. Деякі діти навіть писатимуть казки про самого Великого дарувальника. Фантастичні оповідання, казки читатимуть тернопільські письменники й актори увечері 18 грудня, коли святий Миколай вийде з резиденції, щоб зустрітися з усіма своїми шанувальниками. А вже в день своїх іменин він з радістю фотографуватиметься з малечею й дорослими, вручатиме подарунки, запросить на казкову гру.
Того самого дня урочисто запалять вогні головної ялинки Тернопільщини. Її оздоблять 3D-ілюмінацією. Заграють різнобарв’ям електричних вогників водограї в центрі міста.