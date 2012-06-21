Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Сьогодні в Тернополі починає діяти «Файне зимове містечко». Його традиційно облаштовують у середмісті, де в переддень свята св. Миколая урочисто відкриють також новорічну ялинку та Різдвяну шопку.

За словами Юрія Дайнеки, начальника управління стратегічного розвитку міста міськради, перед тим проводили опитування тернополян, більшість з них висловилася за функціонування зимового містечка, адже в ковідний час треба й позитиву.

Щоправда, саме карантин вносить суттєві зміни в діяльність «Файного зимового містечка». Тут не зводитимуть, як щороку, дерев’яних будиночків, де продавали різний крам, у тому числі й солодощі, новорічно-різдвяні сувеніри. Святкових розваг стане також значно менше. Але діятиме просто неба ковзанка та дитячі атракціони.