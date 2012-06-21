Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Передсвяткові турботи дедалі більше захоплюють кожного з нас і владу, в тому числі. Скажімо, Тернопільська міська рада розпочала конкурс «Феєрія новорічного міста», аби надати можливість усім охочим втілити власні творчі здібності та талант у новорічно-різдвяному оформленні зовнішнього вигляду установ, різних закладів, підприємств, об’єктів громадського харчування й сфери послуг, а також вулиць, подвір’їв, осель, ялинок. Визначила три номінації: «Зелена модниця», «Настрій, дарований серцем», «Карнавал прикрас».

Це естетичне змагання відбуватиметься до 20 січня 2021 року. Спеціальна конкурсна комісія, яка оглядатиме об’єкти, складатиме протокол і, звісно ж, визначатиме переможців у кожній з трьох номінацій. Призери отримають подяку міського голови та грошову винагороду. Але, здається, не це головне. Важливо все-таки бути учасником творчого змагання, здобути перемогу, створити святкову атмосферу для себе та тернополян. Міська ж влада, зорганізувавши «Феєрію новорічного міста», поставила перед собою завдання: спонукати людей гарно прикрасити Тернопіль до свят. Отож усім має бути приємно, радісно, весело та казково — так, як і годиться в Новоріччя й під час Різдвяних свят.