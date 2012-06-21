У середмісті Тернополя вшанували вчителя пам’ятником. Він постав біля спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №3. На урочистості з нагоди його відкриття зібралися учні, педагоги, міська влада. Спорудити бронзову скульптуру, щоб, за словами начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, вивищити особистість учителя, професіонала, вирішили ще два роки тому. Але прагнули надати пам’ятникові філософського змісту, ніж, як зазначив заступник міського голови Леонід Бицюра, вигляду фoрмальнoгo прoфілю, oбразу чoлoвіка чи жінки. Тож на постаменті скульптурної композиції з’явилися першокласниця з квітами та абеткою, хлопець з навушниками й розгорнутою книжкою в руках, а над аркою злітають увись лелеки. Автор пам’ятника київський скульптор Тарас Цюпа, архітектор Сергій Гора. Над втіленням задуму та встановлення скульптурної композиції на честь учителя працювали майже два роки. На спорудження пам’ятника витратили понад мільйон гривень громадського бюджету та меценатів. Ініціатива встановлення в Тернополі пам’ятника вчителеві стала переможцем громадського бюджету міста. Це означає, що тернополяни самі, голосуючи, обирали, на які добрі справи витратити кошти з міської скарбниці. Тоді за цей проєкт висловилися понад 1000 містян. Бронзова скульптура стала не лише щирою подякою вчителеві за його важку і шляхетну справу, а й окрасою обласного центру, туристичною цікавинкою.