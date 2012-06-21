Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Кожен з українців знає про Щедрий вечір – народне передноворіччя. Останніми роками в Україні з’явився ще й Щедрий вівторок. Його відзначають першого такого дня у грудні. І означений він благодійністю, творенням доброї справи.
У Тернополі з цієї нагоди закликали принести жіноче взуття та виставити на центральному Театральному майдані. Туфлі, чоботи, кросівки, босоніжки, чобітки та інші види взуття, що носить прекрасна половина людства, з’явилися рядами на площі. Всього їх 600 пар, обсипаних трояндовими пелюстками. І неспроста. Бо, як каже ініціаторка акції, тернопільська волонтерка Яна Шкуратова, майже стільки жінок щороку гинуть від домашнього чи ґендерно зумовленого насильства. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми й організували флешмоб.
Захід відбувся в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Його підтримали активістки громадських організацій обласного центру, психологи. Був і представник поліції Дмитро Адамович. Він – інспектор мобільної групи з протидії домашньому насильству в м. Тернополі. Каже, гасло їхньої діяльності – «Дій проти насильства». І закликав жертв, що зазнали кривди, не мовчати, говорити вголос про це, телефонувати на гарячу лінію, на 102. Обов’язки ж поліції – виїхати на місце події за повідомленням, задокументувати факт домашнього насильства, притягнути кривдника до відповідальності. Нині в обласному центрі працює мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, її працівники володіють нормативно-правовою базою й кваліфіковано приймають рішення.
У Тернополі вже 8 грудня організують чергову акцію проти домашнього та ґендерно зумовленого насильства. Цього разу вона матиме інформаційно-роз’яснювальне значення. У заході візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, поліції, громадських організацій. Правоохоронці представлять автомобіль, яким екіпаж виїжджає на місце вчинення факту домашнього насильства, а також роздаватимуть друковані матеріали з цієї тематики, роз’яснюватимуть, як діяти в разі застосування кривдником фізичної сили, нагадуватимуть про права людини.
Рекламні листівки з адресами та контактами для тих, хто постраждав чи став свідком домашнього насильства, роздавали, а також відеоролик, як правильно діяти у таких випадках показали й під час акції Щедрого вівторка. 600 пар жіночого взуття, яке виставили того дня на центральному майдані Тернополя, організатори флешмобу передали у соціальний гардероб «Одежина» для людей, які мають у ньому потребу.