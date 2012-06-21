Emergency Department — це підрозділ національного медичного університету ім. Івана Горбачевського, який діятиме при центрі симуляційного навчання. Відтепер тут здобуватимуть знання та практичні навички з надання допомоги під час транспортування пацієнта та передачі його до приймального відділення не лише студенти-парамедики, майбутні медики, а й слухачі факультету післядипломної освіти — фахівці з медицини невідкладних станів. У новозбудованому двоповерховому навчальному корпусі подбали про бокс для заїзду швидкої, оснащення карети та кімнати екстреної меддопомоги. Навчальні приміщення є на відкритому повітрі й у вигляді сучасної лекційної аудиторії на 60 осіб. Облаштували залу для дебрифінгу, внутрішній дворик, де можна симулювати розмаїті випадки чи ситуації з рятування людських життів. Розташували й легковик, що слугуватиме для напрацювання технології надання екстреної медичної допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди. Потурбувалися, щоб усі приміщення було забезпечено сучасним обладнанням, а також споряджено мікрофонами, гучномовцями, камерами відеоспостереження.
Ректор Тернопільського медуніверситету професор Михайло Корда зазначив, що виш постійно вкладає кошти в розвиток центру симуляційного навчання, аби студенти могли набувати практичного досвіду.
До облаштування навчального комплексу невідкладної медичної допомоги долучився благодійний фонд з німецького міста Білефельд. Свого часу ця доброчинна структура відкрила в селі Ілавче Теребовлянського району благодійну лікарню. Студенти, які здобувають у ТНМУ спеціальність «Фізична терапія», займаються у цьому сільському медзакладі фізичною реабілітацією недужих, роблять масажі пацієнтам. Тож німецькі доброчинці постаралися, щоб у новому університетському навчальному підрозділі був автомобіль екстреної допомоги, придбали дихальний апарат, багатофункціональні ліжка.
Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини ТНМУ, науковий консультант центру симуляційного навчання професор Арсен Гудима каже, що екстрена медична допомога в Україні підійшла до потреби відкриття при багатопрофільних лікарнях відділень невідкладної допомоги (Emergency Department). Такі підрозділи за кордоном уже звичні в медичних закладах, українські ж лікарні їх поки що трактують як новинку.
«Невдовзі виникне необхідність створення навчальних підрозділів в університетах, спроможних готувати кадри для цих відділень. Тому мета будівництва та відкриття навчального відділення невідкладної допомоги полягає в забезпеченні спроможності Тернопільського медуніверситету надати таку освітню послугу», — переконаний Арсен Арсенович.
Після відкриття центру невідкладної допомоги у ТНМУ твердять, що готові до розроблення та напрацювання освітньої програми з основ діяльності Emergency Department. Завдяки такому центру можна буде взятися й за науково-дослідну роботу з розроблення адаптованої до українських потреб і можливостей моделі діяльності відділення невідкладної меддопомоги на ранньому госпітальному етапі.
«Дуже тішить, що медична галузь на Тернопіллі розвивається і стає конкурентоспроможною, — вважає голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Важливо, щоб ці зміни впроваджували на всіх рівнях, починаючи із навчального процесу. Приклад того, як потрібно використовувати світові технології, — Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського. Тут відкрили навчальний центр екстреної медичної допомоги. Навчання парамедиків дасть змогу забезпечити якість надання меддопомоги. Особливо це важливо тепер, коли зросли вимоги та відповідальність щодо якісної медичної освіти й коли впроваджують медичну реформу, завдання якої — надавати якісну медичну послугу людям».