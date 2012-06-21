Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
75 років тому українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини, Любачівщини вирвав з правічної етнічної землі комуністичний смерч, який мало переймався долею народів, головне було виконати власні мерзенні задуми-плани. Трагедія прийшла до них 1944 року. Саме тоді уряд радянської України уклав угоду з Польським комітетом національного визволення про «евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і польських громадян з території УРСР до Польщі».
За рядками цього документа приховалася страшна драма. Адже задеклароване добровільне переселення перетворилося у насильницьку депортацію. Про це мовилося й на вечорі пам’яті, який відбувся в Тернополі до сумних роковин.
Голова облдержадміністрації Ігор Сопель у своєму виступі послався на оцінки істориків і назвав цифру: понад 700 тисяч українців упродовж 1944-1951 років комуністичні режими насильно переселили з прабатьківського краю. В далеку незнану дорогу люди могли хіба забрати своє горе, талант і нехитрі пожитки-майно. Ця жахлива акція зачепила й долю родини теперішнього очільника Тернопільщини. Витоки його роду беруть початок у Надсянні. 1946 року до хати дідуся ввірвалися незнайомці, наказали через годину назавжди забратися з рідної оселі. Батькові Ігоря Сопеля тоді виповнився лише один рочок.
Насильній депортації українців з їхніх споконвічних земель протидіяла як могла Українська повстанська армія. На вечорі пам’яті йшлося про її боротьбу. Держава нині визнала їх учасниками бойових дій та борцями за незалежність України в ХХ столітті. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель вручив родинам упівців відповідні посвідчення, а також відзнаки.
Зі сцени найбільшого в обласному центрі палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса, де відбувався вечір пам’яті, звучали також спогади про страшні справи 75-річної давності. Відтак солісти та мистецькі колективи ознайомлювали присутніх із самобутньою культурою найзахіднішої етнічної групи українців.
Принагідно зазначити, що нині на Тернопільщині щороку організовують неподалік міста Монастириська Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». Тут створюють музей просто неба «Лемківське село».